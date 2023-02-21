Zorlu Enerji, deprem nedeniyle doğal gaz arzı kesintiye uğrayan Gaziantep’te çalışmaların tamamlandığını ve 19 Şubat Pazar günü itibarıyla enerji arzının normale döndüğünü duyurdu.

Zorlu Enerji, deprem nedeniyle doğal gaz arzı kesintiye uğrayan Gaziantep’te çalışmaların tamamlandığını ve 19 Şubat Pazar günü itibarıyla enerji arzının normale döndüğünü duyurdu.

Zorlu Enerji, deprem nedeniyle doğal gaz arzı kesintiye uğrayan Gaziantep ilinde 10 Şubat tarihinde şehrin Basınç Düşürme İstasyonuna doğal gaz ulaştığını, kaçak tarama kontrolleri ve doğal gaz verme çalışmaları tamamlanarak 19 Şubat Pazar günü itibarıyla faaliyetlerin normale döndüğünü duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Deprem nedeniyle doğal gaz arzı kesintiye uğrayan Gaziantep ilinde 10 Şubat 2023 tarihinde şehrin Basınç Düşürme İstasyonuna doğal gaz ulaşmış olup, kaçak tarama kontrolleri ve doğal gaz verme çalışmaları tamamlanarak, 19 Şubat 2023 Pazar günü itibarıyla faaliyetler normale dönmüştür.

Gazdaş Gaziantep Doğalgaz Dağıtım Şirketi olarak diğer dağıtım şirketleri ile sayaç okuma firmamız ve iç tesisat firmalarından alınan destekle oluşturduğumuz 300 kişilik ekip ve 170 araç ile il genelinde yaklaşık 4 bin km’lik boru hattında gerçekleştirilen testler ve alınan güvenlik tedbirlerini takiben tüm şebekeye ve binalara doğal gaz arzı sağlanmıştır.

Gaz verme kontrolleri sırasında konutlarında bulunamayan vatandaşlar, kapılarına bırakılan not ve SMS mesajı ile Zorlu Enerji internet sitesi üzerinden konutlarına gaz alma işlemini başlatmak üzere başvuru yapabilecekleri konusunda bilgilendirilmişlerdir.

Depremden etkilenen faaliyet bölgemizdeki sanayi, kamu ve barınma alanlarını kapsayan titiz ve özverili çalışmaların uyumlu bir beraberlik içinde hızla tamamlanmasına destek olan, bölgenin yaralarını sarmak ve daha iyi bir gelecek inşa etmek adına özveri ile çalışan tüm ekiplere ve destek olan tüm kamu ve özel kurumlara teşekkür ediyoruz.

Şirket olarak, bütün milletimize bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz" denildi.