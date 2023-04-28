DG Sivasspor-Fenerbahçe maçının hakemi Zorbay Küçük, kırmızı-beyazlı takımın 8. kez maçını yönetecek.

Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında Sivasspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşmada Zorbay Küçük düdük çalacak. Adana Bölgesi Süper Lig hakemlerinden Zorbay Küçük, Sivasspor’un 8. kez maçında görev alacak. Küçük’ün geride kalan 7 müsabakada Sivasspor 5 galibiyet alırken, 1 kez de berabere kaldı. 1 maç ise mağlubiyetle sona erdi. Zorbay Küçük, bu sezon ikinci kez Sivasspor maçı yönetecek.

Zorbay Küçük’ün yönettiği Sivasspor maçları ve skorları şöyle:

Konyaspor: 1 - Sivasspor: 1

Sivasspor: 4 - Galatasaray: 3

Denizlispor: 0 - Sivasspor: 2

Sivasspor: 1 - Alanyaspor: 0

Alanyaspor: 3 - Sivasspor: 1

Sivasspor: 3 - Konyaspor: 1

Sivasspor: 1 - Beşiktaş: 0