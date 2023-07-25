Kırklareli Emniyeti, kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi kötü eylemleri engellemek adına bilgilendirme faaliyetlerini sürdürüyor.

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce; kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi kötü eylemleri engellemek adına acil durumlarda kullanılması için KADES (Kadın Destek Uygulaması) ile ilgili broşürler, Kırklareli merkezinde kadınların kurs gördüğü Olgunlaşma Enstitü, Sodam-1, Sodam-2 ve Halk Pazarında kurulan Yöresel Ürünler Pazarı ziyaret edilerek vatandaşlara dağıtıldı. Uygulamanın akıllı telefonlarından IOS ve Android marketlerden indirebileceği hakkında bilgilendirmelerde yapıldı. Yapılan bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyeti ve KADES ile ilgili 350 broşür dağıtımı yapıldı.