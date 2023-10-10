Bartın Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis Şubesi ekiplerince yürütülen Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) çerçevesinde yürütülen "Zorba Olma Arkadaş Ol" isimli projede lise öğrencileri için adrenalin yüklü etkinlik düzenlendi. Metrelerce yükseklikteki çelik halattan kayan öğrencilere çadır kurma ve ok kullanma eğitimleri de verildi.

Gençlerin akran zorbalığının arkadaşlık ilişkileri üzerindeki olumsuz etkilerine mukabil farkındalık kazandırmak ve arkadaşlık ilişkilerini güçlendirmek amacıyla düzenlenen proje ile 200 lise öğrencisi için adrenalini yüksek bir etkinlik düzenlendi. Bartın’ın Ulus ilçesi Aşağıdere mevkiinde metrelerce yüksekten gerilen halat yardımı ile kaymanın keyfini süren gençler, oldukça eğlenceli zaman geçirdi. Ardından Bartın İzcilik kulübü üyelerinin de katılımıyla gençlik yürüyüşü düzenlendi. Ulukaya köyünde bulunan Doğa Yürüyüş Parkı’ndan Şelale önüne kadar devam eden muhteşem doğada kilometrelerce yürüyen gençler, Küre Dağları Milli Parkı’nı da ziyaret etti. Burada gençlere AFAD görevlilerince çadır kurulum ve montajı hakkında eğitim verildi. Ok atma konusunda kısa eğitim verilen öğrenciler, okçuluk sporunda ise kabiliyetleri sergiledi. İl Emniyet Müdürlüğü personeliyle kaynaşan gençler, yakar top, halat çekme gibi çeşitli oyun ve yarışmalarla doyasıya eğlendi.

Çeşitli ikramların da yapıldığı öğrenciler, teknolojiden uzak keyifli anlar yaşadı.