Zonguldak Sanayici ve İş Adamları Derneği Genel Başkanı Nejdet Tıskaoğlu, yöresel kalkınmaya katkı amacı ile Sınırlı Sorumlu Çatalağzı Beldesi Tarımsal Kooperatifi Başkanı Aydemir Akbaş’ı ziyaret etti.

Zonguldak Sanayici ve İş Adamları Derneği Genel Başkanı Nejdet Tıskaoğlu, yöresel kalkınmaya katkı amacı ile Sınırlı Sorumlu Çatalağzı Beldesi Tarımsal Kooperatifi Başkanı Aydemir Akbaş’ı ziyaret etti.

Zonguldak Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı Nejdet Tıskaoğlu, yöresel kalkınmaya katkı amacı ile Sınırlı Sorumlu Çatalağzı Beldesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Aydemir Akbaş’ı ziyaret etti. Bölgesel kalkınmada Tıskaoğlu’nun sağladığı katkıya dikkat çeken Kooperatif Başkanı Akbaş, Zonguldak’ta düzenlenecek olan 1. Genel Ticaret Fuarı için sponsor olan Cemal Nalbant’a da teşekkür etti.

Akbaş ziyarete ilişkin şöyle dedi:

"ZONSİAD Genel Başkanı çok değerli Nejdet Tıskaoğlu başkanıma; bizleri önemsediği ve bölgesel kalkınma adına vermiş olduğumuz mücadeleye katkı sağladıkları için çok teşekkür ediyorum. 18-19 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek olan 1.Zonguldak Genel Ticaret Fuarı’nda bizlerinde Sınırlı Sorumlu Çatalağzı Beldesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi olarak yer almamızı sağlayan ve bizlere sponsor olan ZONSİAD üyesi İstanbul 3.Matbaacılar Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı çok değerli iş insanı Cemal Nalbant beye teşekkürlerimizi sunarım."