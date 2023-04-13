Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde bulunan Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Fen Lisesi, deprem bölgesindeki kardeş okulu Hatay Defne Nezahat Güven Anadolu Lisesi için ramazan kolileri hazırladı.

Milli Eğitim Bakanlığı,Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde öğrencilere yönelik hazırladığı "Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES)" projesiyle, Ticaret ve Sanayi Odası Fen Lisesi’nin deprem bölgesindeki kardeş okulu Hatay Defne Nezahat Güven Anadolu Lisesi’ne gönderilmek üzere ramazan kolileri hazırladı.

ÇEDES Projesinde okulun Değerler Kulüp Öğretmeni Kadir Göveç önderliğinde, okul yönetici ve öğretmenlerinin yardımları, tüm okul öğrenci ve velilerinin katkılarıyla deprem bölgesindeki afetzedelere ulaştırılmak üzere hazırlanan ve gönderilen 410 ramazan kolisi kardeş okul Defne Nezahat Güven Anadolu Lisesi yöneticileri tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere teslim alındı ve ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, ÇEDES pojesi için okul yöneticilerine, öğretmenlere, katkı sağlayan öğrenci ve velilere yardımlaşmaya en çok ihtiyaç duyulanbu günlerde gösterdikleri dayanışmadan dolayı teşekkür etti.