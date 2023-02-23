Zonguldak’tan deprem bölgesine yardım seferberliği hız kesmeden sürüyor.

Zonguldak’tan deprem bölgesine yardım seferberliği hız kesmeden sürüyor.

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen yüzyılın afetinde yaralar sarılıyor. Zonguldak’tan da deprem bölgesine yardımlar hız kesmeden sürüyor. 177 araç, iş makinesi ve pikap, 711 personel, 306 tır ve kamyon ile temel gıda, battaniye, yakacak, mama, çocuk bezi, hijyen malzemesi ve çeşitli ihtiyaç malzemeleri bölgeye gönderildi.

Öte yandan bölgeye 15 vagon odun, 1 vagon ihtiyaç malzemesi gönderildi. Bu eşyalar arasında 231 adet soba, soba borusu, koruyucu tulum, tıbbi malzeme, su, katalitik soba yer alıyor. İhtiyaçları taşıyan vagon Zonguldak’tan Kahramanmaraş’a hareket etti.