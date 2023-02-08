Deprem bölgesine hareket eden madenciler mesai arkadaşları ile vedalaştı.

İşyeri yangında kül oldu

İşyeri yangında kül oldu

Türkiye Taşkömürü Kurumu’nda görev yapan maden işçileri sabah saatlerinden itibaren hazırlıklarını tamamlayarak yola çıktı. Madencilerin akşam saatlerinde deprem bölgesine ulaşması ve arama kurtarma çalışmasına katılması bekleniyor. Öte yandan madencilerin AFAD’ın koordinasyonunda çalışma yapacakların bölgelere sevk edilmeleri bekleniyor.

Zonguldak’tan deprem bölgelerine hareket etmek üzere toplamda 225 madenci daha yola çıktı.

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