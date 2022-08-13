Zonguldak’ta jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda bir araçta uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Zonguldak’ta jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda bir araçta uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Devrek ilçesinde bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, araç ve araç içerisindeki üç kişide arama yaptı. Operasyonda 55 gram metamfetamin, 5 gram bonzai, bir adet elektronik metamfetamin likit içme aparatı, bir adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçinildi. İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, tutuklanarak Beycuma M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.