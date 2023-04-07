Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürlüğü, il genelinde yapılan akademik çalışmaları değerlendirmek, lise düzeyindeki akademik başarıları artırmak amaçlı, Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS),yüksek öğretim programlarına alınacak öğrencilerin seçimi ve tercihlerine göre yerleştirmeleri amacıyla Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak sınavlardan önce, ilgili okul müdürlükleri ve ölçme değerlendirme birimlerinden sorumlu müdür yardımcıları, şube müdürlerinin katılımı ile toplantılar yapmaya devam ediyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetlerinden sorumlu Şube Müdürleri, Merkez Lise Müdürlerinin katıldığı toplantıda; 2022 YKS sonuçları, YKS’nin 3 oturumuna ilişkin olarak Temel Yeterlik Testi( TYT),Alan Yeterlik Testi (AYT),Yabancı Dil Testi (YDT) sınav puanları üzerinden yapılan analizler, eğitim öğretim yılı başında yapılan hazırbulunuşluk uygulamaları, YKS kapsamında açılan Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK), öğrenci memnuiyet anketleri sonuçları da değerlendirildi.

Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve bu sınavın 3 oturumdaki Temel Yeterlik Testi( TYT),Alan Yeterlik Testi (AYT),Yabancı Dil Testi (YDT) alanlarına ilişkin olarak liselerde başarıyı artırmak için yapılan akademik çalışmaları, YKS 2022 sonuçlarını, bu kapsamda yapılan kazanım değerlendirme uygulamalarını, YKS alanında açılan Destekleme ve Yetiştirme Kurslarını (DYK), kapsamında yapılan çalışmaları ve deprem bölgesindeki illerden gelerek Zonguldak genelindeki okullara nakilleri yapılan 12.sınıf öğrencilerine yönelik yapılan çalışmaları değerlendiren İl Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan şöyle dedi:

“Öğrencilerimizin mesleki kariyerlerinin belirlenmesinde önemli bir yer tutan Yüksek Öğretim Kurumları Sınavlarına hazırlanırken öğrencilerimizi desteklemeye devam edeceğiz. Hayallerine giden yolda onların her daim yanlarında olacağız.12.sınıf öğrencilerimize yönelik açtığımız DYK kurslarımız, Bakanlığımızca sağlanan kaynak kitaplar, örnek sorular ve çözüm videoları, bireysel ve grup rehberlik çalışmaları ile öğrencilerimizin YKS sürecine en iyi şekilde hazırlanmaları için desteklerimiz devam ediyor. Gönüllü öğretmenlerimiz akademik danışmanlık yaparak sınava kadar olan süreci, başarılı ve etkin şekilde değerlendirmeleri için öğrencilerimize yardımcı oluyorlar. Ölçme Değerlendirme Merkezi Müdürlüğümüz tarafından yapılan kazanım değerlendirme uygulamaları, çok boyutlu sınav analizleri ile okullarımıza, ilçelerimize verdiğimiz geri dönütler öğrencilerimizin akademik başarılarında mesafe almalarını sağlamaktadır. Deprem bölgesinden ilimiz okullarına nakillerini yaptığımız 12.sınıf öğrencilerimize de kaynak kitap, kurs, bireysel rehberlik gibi çalışmalarla hem akademik hem de psikososyal açıdan destek sağlamaya devam ediyoruz.”

Ölçme Değerlendirme Merkezi tarafından hazırlanan YKS’nin 3 oturumuna ilişkin olarak Temel Yeterlik Testi( TYT),Alan Yeterlik Testi (AYT),Yabancı Dil Testi (YDT) alanlar bazında analizlerin sunumu, yapıldıktan sonra sonuçları değerlendiren İl Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan; “YKS’ nin 3 oturumdaki ilimiz sonuçlarını değerlendirerek okullarımıza verdiğimiz bu dönütler sayesinde her okulumuz ve ilçemiz kendi bünyesinde akademik çalışmalarını iyileştirmeye yönelik, öğrencilerimize verilecek destekleri planlama imkanı buluyorlar. Öğrencilerimizin bütün sınav süreçlerinde başarılar diliyorum. Evlatlarımızın mutlu yarınları için eğitim ailemiz, her şartta onları desteklemeye devam edecek. Onların hayallerine giden yolda bizlere düşen ne varsa yerine getirmeye hazırız. Eğitimin gücü, yarınlarımızın gücü demek” dedi.