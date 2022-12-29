Zonguldak’ta trafik ekipleri yılbaşı öncesi denetimlerini sıklaştırdı.
Zonguldak’ta trafik ekipleri yılbaşı öncesi denetimlerini sıklaştırdı.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince yaklaşan yılbaşı öncesinde denetimler sıklaştırıldı. Ekipler ticari araçlara yönelik kış lastiği, emniyet kemeri, muayene, ehliyet, ruhsat, toplu taşıma araçlarında yolcu yönünden denetim gerçekleştirdi.
Denetimlerde muayenesi bulunmayan bir araca ceza uygulandı. Ekipler kış mevsimi dolayısıyla ticari araçların kış lastiklerini inceledi. Denetimlerin artarak devam edeceği öğrenildi.
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