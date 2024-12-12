Zonguldak’ın Çaycuma ilçesine bağlı Güdüllü köyünde yaşlı adam bağ evi olarak kullandığı barakada ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay ilçeye bağlı Güdüllü köyünde meydana geldi. Köyde yaşayan 65 yaşlarındaki Veli Fındık isimli yaşlı adam bağ evi olarak kullandığı barakada dün akşam saatlerinde eşi tarafından ölü bulundu. Yakınları daha sonra durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

Ayrıca olay yerine jandarma ekipleri de sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinde Veli Fındık’ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Daha sonra olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Veli Fındık’ın cansız bedeni kesin ölümü tespit edilmek üzere Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.