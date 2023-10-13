Zonguldak’ın Kdz. Ereğli ilçesinde narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonda yakalanan 2 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ereğli Narkotik Büro Amirliği ekipleri tarafından dün düzenlenen operasyonda, E.T. ve O.A. isimli 2 şüpheli ölümcül etkiye sahip 500 gram uyuşturucu madde ile yakalandı. Haklarında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan işlem yapılan şüpheliler, Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. E.T. ve O.A isimli şüpheliler, çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.