Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde elektrikten çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, dün akşam saatlerinde Kayıkçılar Mahallesi’nde Y.K’ya ait 4 katlı evin en üst katında çıktı. Evin penceresinden dumanlar çıktığını gören vatandaşlar durumu Çaycuma Belediyesi İtfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede giden itfaiye ekipleri yangın merdiveniyle hem dışarıdan hem içeriden yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangının söndürülmesinin ardından evin içinde ve çatıda soğutma çalışmaları yapıldı. Çıkan yangın sonrası evde maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.