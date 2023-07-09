Zonguldak’ta düzenlenen otuz ikinci baston ve kültür festivalinde gerçekleşen Devrek baston ve kültür festivali Açıkhava Konserleri kapsamında sahneye çıkan Haluk Levent, sevilen şarkılarını seslendirdi.

Yağmura rağmen alanı dolduran kalabalık, tüm şarkılara coşkuyla eşlik etti. 2 saatlik konserinin yarısında seyirciler arasında dolaşarak şarkılarını söyleyen Haluk Levent, hikâyeleri ve sohbetiyle de sevenlerine keyifli dakikalar yaşattı. Kurucusu olduğu AHBAP Derneği ile binlerce kişiye yardım eli uzatan Haluk Levent sahnesinde Devrek ‘in yöresel türküsünü söyleyerek halk ile coşkuyu yaşadı

Kapanışta ise İzmir Marşı’nı okuyarak havai fişek gösterileri ile kapanış yaptı