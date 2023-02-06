Zonguldak’ta vatandaşlar deprem paniğiyle sokağa çıktı.

Zonguldak’ta vatandaşlar deprem paniğiyle sokağa çıktı.

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde meydana gelen deprem Karadeniz kıyılarında da hissedildi. 7.6 büyüklüğündeki depremle birlikte Zonguldak şehir merkezindeki vatandaşlar sarsıntıyla birlikte sokağa akın etti. İşyerinde çalıştığı sırada deprem hissederek sokağa koştuğunu anlatan Anıl Bahadır, "Epey sallandık. İşyerindeydik. Arkadaşlarımız da korktular. Binayı boşalttık. Yaklaşık 20 saniye sürdü. Biz 150 kişiyiz. Hepimiz depremi hissettik" diye konuştu.