Zonguldak’ta polis ekiplerince yapılan operasyonda 2 şüpheli tutuklandı.

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü uyuşturucuyla mücadele kapsamında iki operasyon gerçekleştirdi. Yapılan narkotik operasyonunda 5 şüpheli yakalandı. Operasyonda ölümcül etkiye sahip 5 bin 838 adet uyuşturucu hap ve 410 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Beş şüpheliye "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak" suçundan adli işlem yapıldı. "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak" suçundan Ç.K, U.K ve V.K isimli 3 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, F.Z ve E.K isimli şüpheliler ise tutuklanarak cezaevine teslim edildi.