Zonguldak’ta polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Zonguldak’ta polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il merkezinde operasyon gerçekleştirildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda 1 kişi yakalandı. Üzerinde 890 gram uyuşturucu madde ele geçirilen M.K., "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı. Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen M.K., mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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