Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 22 Kasım Salı günü düzenlenen uyuşturucu operasyonunda İ.A. isimli şüpheli yakalandı. Operasyonda 20 gram uyuşturucu ve 1 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüpheli ’uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak’ suçundan gözaltına alındı. Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen İ.A., 23 Kasım Çarşamba günü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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