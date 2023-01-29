Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri izinsiz kenevir yetiştiriciliğine yönelik operasyon gerçekleştirdi. Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince ilçe merkezinde 2 şüpheli şahıs yakalandı. M.B.K ve C.Ş. isimli şüpheli şahısların kullandığı evde yapılan aramada, izinsiz kenevir yetiştiriciliğinde kullanılan düzeneğe ait materyaller ve kimyasal sıvılar, 8 kök Hint keneviri, 100 gram esrar maddesi ele geçirildi. M.B.K ve C.Ş isimli şüpheli şahıslara 2313 Sayılı Kanuna Muhalefet ve uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma suçundan adli işlem yapıldı.