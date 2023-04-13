Zonguldak’ta polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Operasyonda 1 gram uyuşturucu madde, 1 adet hassas terazi ve suçtan elde edilen paralar ele geçirildi. G.B., S.B.F. ve M.R. isimli şüpheli şahıslara uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan adli işlemler yapıldı. H.S. isimli şüpheli şahıs uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı. Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen H.S. isimli şüpheli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.