Zonguldak’ta Haziran 2023 itibariyle trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıt araç sayısı 171 bin 164 oldu.

TÜİK, 2023 yılı Haziran ayı motorlu kara taşıt istatistiklerini açıkladı. Haziran ayında 903 taşıtın trafiğe kayıdı yapıldı. Motorlu kara taşıtları sayısı Haziran ayı itibariyle 101 bin 819’u otomobil olmak üzere 171 bin 164 oldu.

Bu araçlardan 4 bin 161’ini minibüs, bin 736’sını otobüs, 26 bin 772’sini kamyonet, 6 bin 651’ini kamyon, 19 bin 146’sını motosiklet, 596’sını özel amaçlı taşıt ve 10 bin 283’ünü traktör oluşturdu.