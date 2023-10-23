Zonguldak’ta Eylül ayı itibariyle trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtları sayısı 174 bin 507 oldu.

TÜİK, 2023 yılı Eylül ayı Motorlu Kara Taşıtları istatistiklerini açıkladı. İstatistiklere göre Zonguldak’ta 2023 yılı Eylül ayında 1225 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Motorlu kara taşıtları sayısı 2023 Eylül ayı itibarıyla 102 bin 769’u otomobil olmak üzere 174 bin 507 oldu. Bu verilerin 4 bin 176’ünü minibüs, bin 748’ini otobüs, 26 bin 889’unu kamyonet, 6 bin 657’sini kamyon, 21 bin 300’ünü motosiklet, 612’sini özel amaçlı motorlu kara taşıtı, 10 bin 356’sını ise traktör grubu oluşturdu.