Zonguldak’ta polis ekiplerince düzenlenen operasyonda çok sayıda tarihi eser niteliğinde eşya ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelinin sorgusu sürüyor.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekipleri il merkezinde ikamet eden H.Y. (53) isimli şahsın tarihi eser kaçakçılığı yaptığı yönünde bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. Suç ve suç unsurlarının yakalanması için şüphelinin evinde arama gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda; 1 adet tek kırma tabir edilen tüfek, 1 adet kılıç, 1 adet hançer, 1 adet soğuk mühür, 10 adet obje, 2 adet kama

1 adet toplu olarak tabir edilen tarihi tabanca, 2 adet haç simgesi ve 1 adet vahim nitelikte olduğu değerlendirilen silah fişeği ele geçirildi.

Şüpheli H.Y., hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa muhalefet suçundan soruşturma başlatıldı.