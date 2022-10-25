Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı’nca 500 bin sosyal konut projesi doğrultusunda eş zamanlı temel atma töreni gerçekleştirildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı’nca 500 bin sosyal konut projesi doğrultusunda eş zamanlı temel atma töreni gerçekleştirildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın 500 bin sosyal konut, 1 milyon konut arsası ve 50 bin işyerini kapsayan "İlk Evim İlk İşyerim" adlı TOKİ sosyal konut projesinde ilk temel atma töreni gerçekleştirildi. 17 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen temel atma töreninde 5 bin 615 sosyal konutta ilk temeller atıldı. Çaydeğirmeni beldesinde gerçekleştirilen temel atma törenine Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz ve beraberindeki heyet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın video konferansla katıldığı programda butonlara bastı. İlk temel atma töreninin ardından çalışmalar başlamış oldu.