Zonguldak’ın Devrek ilçesine bağlı Bakırcılar köyünde selde çöken yollar, ekipler tarafından onarılarak yeniden ulaşıma açılıyor. Bakırcılar köyü muhtarı Mesut Gedik, bir çiftlikte 20 bine yakın tavuğun telef olduğunu belirterek, devletin her zaman yanlarında olduğunu söyledi.

Kentte etkili olan şiddetli sağanağın ardından yaşanan selde Bakırcılar köyündeki tarım arazileri ile ahır ve çiftlikler su altında kaldı. Bir tavuk çiftliği ve köydeki yollar sel nedeniyle zarar gördü. Dere yatağının yön değiştirmesi ve suyun aniden çiftliğe yönelmesiyle çalışanların canlarını zor kurtardığı işletmede yaklaşık 20 bin tavuk telef oldu.

"Devletimiz tüm imkanları ile yanımızda"

Muhtar Gedik, "İlk başta dere tam taşmamıştı, öğlen yağan yağmur sonrası kümeslerimize, arazilerimize sel bir anda geldi. Buradaki köprü küçük olduğu için burayı ağaçlar kapattı ve su birden yükselerek tavuk çiftlikleri ve Beycuma’ya bağlanan yolları kapattı. Burayla alakalı dilekçemizi hazırladık, genişlemesi için başvuru yapacağız. Köyümüzde birçok çiftliğimiz zarar aldı. Özel bir bebeğimizin olduğu ev ve tavuk çiftliği sular altında kaldı. Devletimiz ilgi alakasını eksik etmiyor. Şu an köyde Karayolları, Devlet Su İşleri ve İl Özel İdare ekipleri çalışmaları sürdürüyor. Beni ilk aradıklarında gelip inceleme yaptığımda gözlerim doldu. 20 bine yakın sular altında kalarak can veren hayvanı gördüm, evler o şekilde. Bundan sonraki süreçte yaraları sarmaya devam edeceğiz” dedi.