Zonguldak’ta seçim güvenliği toplantısı gerçekleştirildi.

14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde oy verme günü öncesi, oy verme günü ve sonrasında alınacak tedbirler ve diğer hususlar Vali Mustafa Tutulmaz Başkanlığında yapılan toplantıda değerlendirildi.

Toplantıya Cumhuriyet Başsavcisi Abdurrahim Alan, ilgili Cumhuriyet Savcıları, Vali yardımcısı Turgut Subaşı, İlçe Kaymakamları, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, İl Jandarma Komutanı Jan. Alb. Cezmi Yalınkılıç, İlçe Emniyet Müdürleri ve Jandarma Komutanları, TCSG 86 Bot Komutanı Hayrettin Selimoğlu ile il genelindeki kamu kurum ve kuruluşlarının birinci derece yetkilileri katıldı.