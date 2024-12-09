Zonguldak Kilimli İlçe Sağlık Müdürlüğü; Çatalağzı Hacıoğlu Mahallesi Taşocağı Mevkiinde ikamet eden Roman vatandaşları sağlık taramasından geçirdi.

Roman vatandaşlara yönelik strateji belgesi ve birinci aşama ulusal eylem planı kapsamında, Kilimli İlçe Sağlık Müdürlüğü hekim, diş hekimi, ebe ve hemşirelerden oluşan sağlık ekibi Çatalağzı Hacıoğlu Mahallesi Taşocağı Mevkiindeki Roman vatandaşlara tansiyon ve kan şekeri ölçümü taramaları yaptı.

Hastalara kronik hastalıkları ile ilgili bilgilendirmelerde bulunuldu. Kanser taramaları hakkında bilgi verildi. ‘Ağız Diş Sağlığı’, ‘Verem’ ve ‘SMA’ konu içerikli broşürler dağıtıldı. Gebe vatandaşlara doğal olan normal doğumun önemi, hamilelik ve doğum süreci ve lohusalık hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.

Kilimli İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli Uzm. Dr. Tuğçe Abacı Acar, “ Bilindiği üzere birçok hassas grupta olduğu gibi, Roman vatandaşların yaşamış oldukları sorunların giderilmesi için bütüncül bir yaklaşım sergilenmesi gerekmektedir. Sağlık sunucuları olarak Roman vatandaşların, sağlıklarının geliştirilmesi, sağlık okuryazarlıklarının artırılması ve sağlık hizmetlerinden daha etkin/etkili faydalanmalarının sağlanması amaçlanmaktadır bizlerde bu çalışmalarımızı aralıksız olarak sürdürüyoruz" ifadelerine yer verdi.