Zonguldak’ta Ramazan Ayı dolayısıyla hazırlanan etkinlikler vatandaşlar tarafından ilgi görüyor.

Uzun Mehmet Camii bahçesinde Zonguldak Belediyesi tarafından hazırlanın etkinliklerde semah gösterisinin yanı sıra Hacivat-Karagöz tiyatrosu sergilendi. Etkinliklere vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Zonguldak Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan da Ramazan etkinliklerine katılarak vatandaşlarla bir araya geldi. Etkinlikler dron ile havadan da görüntülendi. Vatandaşlar ile fotoğraf çektiren Başkan Alan, etkinliklerde çocuklarla da yakından ilgilendi. Semah gösterileri unutulmaz anlar yaşattı. Hacivat-Karagöz tiyatrosunda minikler doyasıya eğlendi.