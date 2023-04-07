Zonguldak’ta Polis Haftası dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

10-14 Nisan Polis Haftası dolayısıyla il merkezinde çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek. 10 Nisan 2023 Pazartesi günü saat 09.30’da Valilik Makamı heyet halinde ziyaret edilecek. Ziyaretin ardından 10.00’da Valilik Bahçesinde Atatürk Anıtına Çelenk Sunma Töreni düzenlenecek.

Saat 11.30’da Asri Mezarlık içinde bulunan Şehitlik ziyaret edilecek. İkindi namazı sonrası Uzun Mehmet Camii’nde şehitler için Mevlid-i Şerif okutulacak. Teravih namazı sonrası Uzun Mehmet Camii’nde lokma dağıtımı yapılacak. 11 Nisan 2023 Salı günü şehit yakınlarına ve gazilere, emekli personel ve yakınlarına Polisevinde iftar yemeği verilecek.

13-14 Nisan 2023 tarihlerinde il genelinde ikamet eden şehit yakını ve gaziler ziyaret edilecek.