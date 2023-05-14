Zonguldak’ta oy verme işlemi Yüksek Seçim Kurulu’nun belirlediği saat olan 08.00 itibariyle başladı.

Zonguldak’ta sandıkların kurulmaya başlamasının ardından bu sabah 08.00 itibariyle oy verme işlemleri başladı. Vatandaşlar saat 8’den itibaren oylarını kullanmaya başladı. SGK hizmet binasına oy kullanmak için gelen vatandaşlar kimlik belgelerini sandık kurulu başkanlarına göstererek oy pusulalarını teslim aldı. Kabinlerde oylarını kullanan seçmenler zarfa koydukları oy pusulalarını sandığa attı. Vatandaşlar imza attıktan sonra kimliklerini teslim alarak sandık bölgesinden ayrıldı.

Öte yandan Zonguldak’ta sandık ve seçmen sayıları da YSK tarafından açıklandı. Zonguldak’ta toplamda bin 536 sandıkta 457 bin 651 seçmen sandık başına giderek saat 17.00’ye kadar oylarını kullanacak. Alaplı ilçesinde 120 sandıkta 33 bin 86 seçmen, Çaycuma ilçesinde 264 sandıkta 74 bin 393 seçmen, Devrek ilçesinde 171 sandıkta 46 bin 102 seçmen, Gökçebey ilçesinde 62 sandıkta 17 bin 193 seçmen, Kilimli ilçesinde 86 sandıkta 26 bin 211 seçmen, Kozlu ilçesinde 117 sandıkta 36 bin 385 seçmen, Merkez ilçede 285 sandıkta 89 bin 555 seçmen oyunu kullanacak.