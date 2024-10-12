Zonguldak’ın Çaycuma ilçesine bağlı Perşembe beldesinde yolun kaygan olması nedeniyle kontrolden çıkan otomobil, istinat duvarına çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Perşembe beldesi Sarıkadı Mahallesi Pirahmetler mevkiinde meydana geldi. V.K. yönetimindeki 45 YB 9784 plakalı otomobil, yolun ıslak ve kaygan olması nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu istinat duvarına çarptı. Kazada otomobil sürücüsü V.K. ve henüz kimlikleri belirlenemeyen 2 yolcu yaralandı. Kazanın ardından olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sıkıştıkları yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Çaycuma Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazada hurda yığınına dönen araç, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.