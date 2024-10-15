Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil, elektrikli motosiklete çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre 1’i çocuk 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, ilçenin Perşembe-Kozcağız kara yolunun OSB mevkiinde Ellezi Mahallesi yakınlarında meydana geldi. S.G. idaresindeki 67 EE 206 plakalı otomobil, M.K. yönetimindeki 67 AEJ 709 plakalı elektrikli motosiklete yandan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü S.G.ile motosiklette bulunan sürücü M.K. ve yanında yolcu olarak bulunan T.K.K. ve G.K.yaralandı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet ise devrildi.

Kazanın ardından olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ile polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralıların olay yerinde sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Çaycuma Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Öte yandan kazaya karışan araçlar çekici ile olay yerinden kaldırılarak trafik akışı yeniden sağlandı.

Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.