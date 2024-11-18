Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmeti Başkanlığı tarafından Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Prof. Dr. Kemal Karakaya Konferans Salonunda, Normal Doğum Eylem Planı anlatıldı.

Düzenlenen programa BEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bekir Hakan Bakkal, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Servet Karasu, İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Bilal Cin, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzm.Dr. Pınar Menderes Turhan, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Ümit Çavuş, Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Aydın Şanlıoğlu, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hande Aydemir, Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Özlem Elmas ve Doç. Dr. Güneş Çakmak Genç katıldı.

Programda İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığında görevli Uzman Sevil Çelik tarafından Normal Doğum Eylem Planı Sunumu yapıldıktan sonra, BEÜ Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Neonatoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Cumhur Aydemir burada yaptığı konuşmasında şöyle dedi:

"2023 yılında doğurganlık hızının en düşük olduğu illerden biri olan ilimizde yüksek sezaryen oranı ile mücadele önceliğimiz olmalıdır. Son yıllarda sezaryen oranlarındaki artış, ülkemizde ve ilimizde önemli bir sağlık sorunu olarak öne çıkmaktadır. Sezaryen tıbbi gereklilik durumlarında hayat kurtarıcı bir müdahale olmakla birlikte, tıbbi zorunluluklar dışında tercih edilmesi durumunda hem anne hem de bebek sağlığı üzerinde kısa ve uzun vadeli olumsuz etkiler oluşturabilmektedir. Ayrıca anne sütü ile beslenmenin gecikmesi ve bağlanma süreçlerinde aksaklıklar da sezaryenin olumsuz sonuçları arasında yer almaktadır."

Normal Doğum Eylem Planı programının ardından bir açıklama yapan İl Sağlık Müdürü Uzm.Dr. Ertuğrul Güner ise şunları söyledi;

"Türkiye’nin sağlık sistemi, her bireyin sağlığını korumayı ve geliştirmeyi esas alan köklü bir yapıya sahiptir. Bakanlık olarak en büyük önceliklerimizden biri, toplum sağlığını en üst seviyeye taşımaktır. Bu hedef doğrultusunda, kadın ve çocuk sağlığı, sağlık politikalarımızın en önemli unsurlarından birini oluşturmaktadır. Bu nedenle normal doğumu teşvik etmek, sezaryen oranlarını düşürmek ve anne-bebek sağlığını iyileştirmek amacıyla "Normal Doğum Eylem Planı" hazırlanmıştır. Planımız, yalnızca sağlık hizmetlerini iyileştirmeyi değil, aynı zamanda tıbben gerekli olmayan sezaryenin tercih edilmesini önlemeyi ve normal doğumun yaygınlaşmasını hedeflemektedir. Ebelerimizin rolünü güçlendirmek, doğumhanelerimizin anne dostu hastane standartlarına uygun hale getirilmesini sağlamak ve doğum yapılan kamu, üniverste ve özel sağlık kuruluşlarımızın tümünde Gebe Okullarının etkinliğini arttırmak öncelikli hedeflerimizdendir. Bakanlık olarak bir yandan güvenli doğumu ön planda tutarken diğer yandan da gebenin rahatını, huzurunu, konforunu ve mahremiyetini dikkate alan hastane ortamlarında doğumu teşvik etmekteyiz. Bebeklerimiz dünyaya en iyi şartlarda gözlerini açsın diye biz Sağlık Müdürlüğü olarak bu süreçte anne ve bebeklerimizin yanında olmaya kararlıyız."