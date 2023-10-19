19 Ekim Muhtarlar günü dolayısıyla Zonguldak’ta tören düzenlendi.

Valilik önünde düzenlenen törene, Vali Yardımcısı Turgut Subaşı, İl Jandarma Komutanı Kd. Alb Cezmi Yalınkılıç, Sanayi Teknoloji İl Müdürü Yaşar Karaman, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel ve muhtarlar katıldı. Tören saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Muhtarlar Derneği yönetimi günün anısına tören alanına çelenk bıraktı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Muhtarlar Derneği Başkan Yardımcısı ve Meşrutiyet Mahallesi Muhtarı Dursun Kılav, “Muhtarlar müessesi ikinci Mahmut’un fermanı ile kurulmuş 19 Ekim 2015 Ekim’de Başbakanlık genelgesi ile 19 Ekim’in muhtarlar gününü kutlanması karar verilmiştir. Bu günün oluşmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Yerel yönetimlerin en küçük birimi köy ve mahalle yönetimidir. 194 yıllık kök bir geçmişe sahiptir. Muhtarlık Osmanlı döneminden cumhuriyet dönemine taşınan önemli bir birimdir. Muhtar söz sahibi seçilmiş ihtiyar anlamları da taşımış halkımızın bizzat seçtiği kişidir” dedi.