Zonguldak Valiliği, 2-9 Mart 2025 tarihleri arasında Jandarma ve Emniyet birimleri tarafından gerçekleştirilen motosiklet denetimlerinin sonuçlarını açıkladı.

Denetimler kapsamında, bin 65 araç ve 605 sürücü kontrol edildi. 45 sürücüye idari para cezası uygulandı. 4 araç trafikten men edildi. Yetkililer, denetimlerde şu ihlallerin tespit edildiğini belirtti:

"Sürücü belgesi olmadan araç kullanma, Muayenesiz araç kullanımı, Işık ve plaka aydınlatma eksiklikleri, Yetersiz ehliyetle araç kullanımı, Sertifika ile araç kullanma, Kask takmama."

Zonguldak Valiliği, trafik güvenliğini sağlamak adına denetimlerin aralıksız devam edeceğini vurguladı.