Zonguldak’ta mesleki ve teknik eğitime yönelik istişare toplantısı düzenlendi.

Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarındaki yoğunlaştırılmış eğitim uygulamalarını geliştirmek amacıyla bir istişare toplantısı gerçekleştirildi. Şube Müdürü Erdal Yılmaz’ın başkanlık ettiği toplantıya, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında görev yapan okul yöneticileri ile koordinatör öğretmenler katıldı.

Toplantıda, Zonguldak genelindeki meslek liselerinde uygulanan yoğunlaştırılmış eğitim programlarının ihtiyaçları ve karşılaşılan sorunlar ele alındı. Katılımcılar, uygulamaların geliştirilmesine yönelik görüş ve öneriler sunarak, bu alandaki çalışmaların daha verimli hale getirilmesi için fikir alışverişinde bulundu.