Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılan Matematik Seferberliği; okul öncesi ,ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinde Zonguldak il genelinde farklı okullarda öğrenci yaş grupları ve seviyelerine göre uygulanmaya devam ediyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, il genelinde matematik seferberliği doğrultusunda yapılan çalışmaları değerlendirdi. Aldoğan, “Hayatımızın her alanında matematik vardır. Milli Eğitim Bakanlığımız matematikteki öğrenme yaklaşımını değiştirmek için ‘Matematik Seferberliği’ başlattı. Amacımız, soyuttan ziyade özellikle okul öncesinden itibaren eğitimin ilk kademelerinde öğrencilere çok daha somut günlük yaşamlarında karşılaştıkları, aslında matematikle ilişkili olmadığını gördükleri şeyin ne kadar ilişkili olduğunu gösterebilmek ve yaşamla bu bilginin bağını güçlendirmektir. Öncelikli hedefimiz, çocuklar ve gençlere matematiği sevdirerek bunu günlük hayatlarında onlara yardımcı olacak ,analitik düşünmeye sevk edebilecek, verileri okumada, projeksiyon yapabilme yeteneklerini geliştirmektir.

Matematik seferberliği ile matematik, kurulan matematik atölyelerinde, müzik ve drama ile, oyun ve teknoloji kullanılarak klasik ders anlatım yöntemlerinin dışında yöntemler de kullanılarak geleneksel yöntemlerden farklı bir anlayışla matematik öğretimi yapılmaktadır. İlimiz genelinde okullarımızda farklı örnek uygulamaları görüyoruz. Okul ziyaretlerimizde öğrenci ve velilerimizden aldığımız dönütler matematik öğretimindeki öğretme yaklaşımının değişmesiyle matematik dersine bakış açısının değiştiğini görüyoruz” dedi.

Etkinlikler çerçevesinde Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü ve İl Müdürlüğü iş birliği ile farkındalık oluşturan bir çalışma yapıldı. Fen Fakültesi Matematik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fikret Gölgeleyen “Sümerlilerden Günümüze Matematiksel Düşüncenin Evrimi” sunumu ile öğrencilerle buluştu.

Öğrencilerin matematiğin hayatın her alanında olduğunu, matematikten uzak bir yaşamın olmadığını bir kez daha gördüğünü ifade eden İl Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, “Üniversitemizle eğitimin her alanında olduğu gibi matematik öğretiminde de iş birliklerimiz devam ediyor. Matematik öğretmenlerimizin mesleki farkındalıklarının artırılması için mesleki gelişime yönelik online ve yüz yüze eğitimler, okulöncesi ve ilkokul öğretmenlerimize yönelik matematik öğretimindeki yeni yaklaşımları ortaya koyan eğitimlerimiz devam edecek. Yeni anlayışla matematik, okullarımızda her öğrencimizin isteyerek öğrendiği bir ders olacak. Matematik öğretim alanlarımız ve matematik öğretimine ayırdığımız alanlar ve zamanlar öğrencilerimizin en çok vakit geçirmek istedikleri, bulunmak istedikleri alanlardan birisi olacak. Okullarımızda bu anlayışın hakim kılınması için eğitim ailemizin tüm fertleri bunu sahiplenerek çalışmaya devam edecekler, Matematik Seferberliği çerçevesinde farkındalık oluşturan çalışmalar için Zonguldak eğitim ailemize teşekkür ederim” dedi.