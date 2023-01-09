Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan “Köy Yaşam Merkezleri” projesi ile Zonguldak genelinde 20 köy okulunun onarım ve bakımı yapılarak Köy Yaşam Merkezi’ne dönüştürüldü. Yıllardır kullanılmayan 20 köy okulunun daha bakım-onarımı yapılarak Köy yaşam Merkezi’ne dönüşümü sağlanıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan “Köy Yaşam Merkezleri” projesi ile Zonguldak genelinde 20 köy okulunun onarım ve bakımı yapılarak Köy Yaşam Merkezi’ne dönüştürüldü. Yıllardır kullanılmayan 20 köy okulunun daha bakım-onarımı yapılarak Köy yaşam Merkezi’ne dönüşümü sağlanıyor.

Zonguldak’ta açılan Köy Yaşam Merkezi sayısı 40’a çıkıyor. Köy Yaşam Merkezleri, ihtiyaçlar doğrultusunda anaokulu, ilkokul, halk eğitimi kurs merkezi, kütüphane; matematik, doğa, bilim ve tasarım gibi farklı alanda hizmet veren atölyelerle gençlik kampları gibi eğitsel ve sosyal etkinliklerin yapılacağı alanlara dönüştürülerek öğrencilerin ve köy halkının hizmetine sunuluyor.

Zonguldak’ta Köy Yaşam Merkezi sayısının 40’a çıkarılması ile ilgili bilgileri paylaşan İl Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan şöyle dedi:

“Köy Yaşam Merkezleri gelenekten geleceğe bir gönül köprüsüdür. Anadolu irfanının en saf hâlini temsil eden köylerimizdeki Köy Yaşam Merkezlerimiz, çocuk, genç ve yetişkinin, ebeveynin aynı zamanda, aynı mekânda eğitim gördüğü yerler olarak hayat boyu öğrenme anlayışı ile her zaman, her yerde herkes için eğitim felsefesinin hayat bulduğu yerlerdir. Yıllardır kullanılmayan 20 köy okulumuzun bakım onarımını yaparak köy yaşam merkezi olarak halkımızın hizmetine sunmuştuk. 20 Köy okulumuzun daha bakım ve onarımını tamamlayarak halk eğitimi kurs merkezi ve okul öncesi eğitimde anaokulu olarak halkımızın ve öğrencilerimizin eğitim ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Köy Yaşam Merkezine dönüştürüyoruz. Köy Yaşam Merkezlerimizi günümüzün imkân ve araçlarıyla eğitim ortamlarına dönüştürerek bilgi ve teknolojik gelişmeleri köylerimize taşıyoruz. Köylerimizde yaşayan halkımızın ihtiyaç duydukları tüm eğitim çeşitliliğini sağlayarak, köylerimizi üretime teşvik edip, alınan eğitimlerle yeni girişimler ve istihdam imkanları da oluşturmayı hedefliyoruz. Köy Yaşam Merkezleri’nde ihtiyaç halinde tarım ve hayvancılığa yönelik kurslar, üretime yönelik kurslar, yetişkin bayanlarımızın taleplerine yönelik dikiş-nakış, arıcılık, avcılık, tarım, hayvancılık, ormancılık, tarım teknolojileri, gıda ve hayvancılık, gibi talep edilen tüm alanlarda eğitimler verilmektedir. İlimizde şu ana kadar köylerde ve Köy Yaşam Merkezleri’nde açılan 150 kursta, 2500 vatandaşımız eğitimlere katıldı. Köy Yaşam Merkezlerinin açılmasında iş birliklerini yönettiğimiz köy muhtarlıklarımıza, köylerde yaşayan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Yıllardır kapalı olan köy okullarımızın Köy Yaşam Merkezleri projesi ile adeta köylerin kalbi olmasını sağlayan, tekrar eğitim öğretim süreçlerine kazandıran Milli Eğitim Bakanımız Mahmut Özer’e tüm eğitim ailemiz adına şükranlarımızı sunuyorum.”