Zonguldak’ta konut satışlarında 2024 yılı Aralık ayında hareketlilik yaşandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, bu dönemde kentte toplam bin 30 konut satışı gerçekleştirildi. Bu satışların 441’i ilk el satış olarak gerçekleşirken, 589’u ise ikinci el satış olarak kayıtlara geçti.

2024 yılının Aralık ayındaki satışlar, bir önceki yılın aynı dönemine göre artış gösterdi. 2023 yılı Aralık ayında Zonguldak’ta toplam 823 konut satılırken, 2024 Aralık ayında bu rakam bin 30’a yükseldi. Bu durum, kentte konut piyasasında yaşanan canlılığın bir göstergesi oldu. Zonguldak genelinde 2024 yılı boyunca toplam 6 bin 980 konut satıldı. Satışların 2 bin 700’ü ilk elden, 4 bin 280’i ise ikinci elden gerçekleşti. 2023 yılında ise toplam 6 bin 93 konut satışı yapılmıştı. 2024 yılında gerçekleşen bu artış, hem ilk el hem de ikinci el satışlara yansıdı. İlk el satışlarda 370 adetlik bir artış kaydedilirken, ikinci el satışlarda ise 517 adetlik bir yükseliş görüldü.

Zonguldak’ta 2024 yılı boyunca konut satışlarının artış göstermesi, kentteki gayrimenkul piyasasında yaşanan hareketliliği de ortaya koydu.