Çaycuma-Bartın karayolunun Karapınar beldesi girişinde meydana gelen kazada 2’i ağır 3 kişi yaralandı.

Çaycuma-Bartın karayolunun Karapınar beldesi girişinde meydana gelen kazada 2’i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza Bartın yolu Karapınar beldesi girişinde bulunan kavşakta meydana geldi. İddiaya göre M.Ö.(49) hakimiyetindeki 67 AAR 038 plakalı Fiat marka otomobil Karapınar istikametinden kavşağa çıktığı esnada Çaycuma istikametinden Bartın istikametine gitmekte olan sürücüsü henüz bilinmeyen 67.. 744 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Çarpmanın şiddetiyle M.Ö.’nün aracı orta bankete çıkarak durabildi. Hurdaya dönen araçtan M.Ö. ağır yaralanırken, yanında bulunan O.T. ve H.T. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hurdaya dönen araç çekici yardımı ile kaldırıldı. Kazayla ilgili jandarma soruşturma başlattı.