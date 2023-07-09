Zonguldak’ın Devrek ilçesinde sağanak yağış sonrası karayolunda taşkın medyana geldi.

Zonguldak-Devrek karayolu Çaydeğirmeni mevkisinde sağanak yağış sonrası taşkın meydana geldi. Yaşanan taşkın sonrası karayolunun bir bölümü ulaşıma kapanırken, yetkililer önlem aldı. Tek şeride düşen yolda araçlar kontrollü şekilde ilerlerken, uzun araç kuyrukları oluştu. Taşkın nedeniyle ekipler yolun trafiğe açılması için çalışma başlattı. Taşkın nedeniyle yol kenarındaki bazı evlerin de alt katları ve bahçeleri sular altında kaldı.