Zonguldak İl Genel Meclis Başkanı Necdet Karaveli, 2023 yılında bütün araç gereçlerle kar yağışına hazır olduklarını açıkladı.

Zonguldak İl Genel Meclis Başkanı Necdet Karaveli, 2023 yılında bütün araç gereçlerle kar yağışına hazır olduklarını açıkladı.

İl Genel Meclis Başkanı Necdet Karaveli, 2022 yılını yoğun bir şekilde geçirdiklerini söyleyerek, bütün programları neticelendirdiklerini açıkladı. Karaveli ayrıca 2 yıldır kentte yoğun kar yağışı olduğunu ve bu yıl yağacak kar yağışına da bütün araç gereçlerle hazır olduklarını ifade etti. Karaveli, “Her şeyden önce yoğun bir 2022 yılı geçirdik. Acısıyla tatlısıyla belli işlerde çok istediğimizi elde edemesek de genel anlamda bütün programlarımızı neticelendirdik. Bu sevindirici bir nokta. 2023 yılıyla ilgili planlamamızı yaptık yatırım programımızı hazırladık. Planlarımız tamam. Kısa zamanda hafa şartları hazır olduğunda yol ulaşım hizmetleriyle ilgili hem de su kanal hizmetleriyle ilgili hem de diğer müdürlükler ve köy yardımlarıyla ilgili çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz. Amacımız bu yıl 2023 yılında daha erken başlamak. Dediğim gibi hava şartları müsait olduğunda hızlıca işlere başlamak istiyoruz. Bu anlamda 2023 ilimiz noktasında hem ülkemiz noktasında büyün işleri gerçekleştirdiği bir yıl olmasını temenni ediyorum” dedi.

İki yıldır ilimizde yoğun kar yağışı olduğunu ifade eden Başkan Karaveli, “2 yıldır bölgemizde yoğun kar yağışı var. Her ne kadar aksamış gibi gözüksek de aksamıyoruz. Biz 112 çağrı merkezine bağlı olarak ilimizde ki tüm hastaların alınması diyaliz hastalarının alınması cenazelerin nakli biz uğraşıyoruz. 786 km yol ağımız var. Karla mücadeleyi başarılı şekilde gerçekleştiriyoruz. Bu sene hazırız. Bıçaklarımızla araç gereçlerimizle zincirlerimizle kışa hazırız. Her zaman ki mücadelemizi gerçekleştireceğiz” diye konuştu.