Zonguldak’ta etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle 121 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor. Zonguldak-Ankara kara yolunda zaman zaman oluşan tipi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından Zonguldak’ta kar yağışı etkisini aralıklarla sürdürüyor. İl merkezi ve ilçelerde devam eden kar yağışı nedeniyle il genelinde 121 köy yoluna ulaşım sağlanabilmesi için İl Özel İdaresi’ne bağlı ekipler aralıksız çalışmalarını sürdürüyor.

Karayolları İşletme Şefliği ekipleri de İstanbul ve Ankara güzergahlarında kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürdü. Zonguldak-Ankara kara yolunda zaman zaman oluşan tipi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Trafik ekipleri tırların geçişine izin vermedi. Yola tedbirsiz çıkan sürücüler ise bir süre yardım bekledi. İl merkezinde de Zonguldak Belediyesi’ne bağlı ekipler kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam etti.