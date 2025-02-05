Zonguldak’ta kuvvetli kar uyarısının ardından gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı yüksek kesimlerde kartpostallık manzaralar oluşturdu. Havadan görüntülenen Zonguldak-Ereğli kara yolunda gece saatlerinden itibaren tuzlama çalışmaları yapıldı.

Zonguldak Valiliğinin kuvvetli kar yağışına bağlı olarak buzlanma ve don uyarılarının ardından kar yağışı yüksek kesimlerde etkisini gösterdi. Şehir merkezinde ise karla karışık yağmur etkili olurken Zonguldak-Ereğli kara yolundaki kar manzaraları adeta kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Kara yolunda gece boyunca tuzlama çalışmaları yapıldı. Kar manzaraları dron ile havadan görüntülenirken kar yağışının aralıklarla etkisini sürdürmesi bekleniyor. Zonguldak-İstanbul, Zonguldak-Ankara kara yolunda ise kar sebebiyle herhangi bir aksama yaşanmadığı öğrenildi.