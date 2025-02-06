Zonguldak’ta ekipler, kar nedeniyle ulaşıma kapanan 235 kilometre uzunluğundaki 18 köy yolunu açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

İl genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle sabah saatlerinden itibaren 877 kilometre uzunluğundaki 66 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekipler kar nedeniyle kapanan köy yollarını açmak için mücadelelerini sürdürdü. Karayolları ekipleri geceden bu yana kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürürken, İl Özel İdaresi ekipleri de köy yollarını ulaşıma açmak için çalıştı. Ekiplerin çalışmalarının ardından 48 köy yolu ulaşıma açıldı. Ekiplerin ulaşıma kapanan 235 kilometrelik 18 köy yolunu açma çalışmaları da sürüyor. Ekipler merkez ilçede 4, Karadeniz Ereğli’de 7, Alaplı’da 2, Kozlu’da 5 köy yolunu açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan Tepeören köyüne gitmek isteyen Birol Yalçın ve ailesi, araçları ile kar nedeniyle çıkamadıkları yolu ellerindeki küreklerle temizlemeye çalıştı. Yalçın, "Kur’an tilavetimiz vardı. Buradan köyümüze çıkamıyoruz. Kürekle olacak iş değil. Köye gitmemiz gerekiyor" dedi.