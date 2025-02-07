Zonguldak’ta Çarşamba gününden itibaren etkili olan kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oldu. Yoğun kar yağışı sebebiyle il genelinde toplam 142 köy yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi.

İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan köy yollarını açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yetkililer, karla mücadele çalışmalarının öncelikli olarak acil durumlar ve ana güzergahlar doğrultusunda yürütüldüğünü belirtti.

Kapanan köy yollarının ilçelere göre dağılımı şu şekilde;

"Devrek 60, Gökçebey 3, Çaycuma 10, Merkez ilçe 13, Karadeniz Ereğli 42, Alaplı 5, Kozlu 9"

Vatandaşların lastiği veya zincir gibi ekipmanları olmadan seyahat etmemeleri konusunda uyarılarda bulunuldu. Çalışmaların gün boyunca devam edeceği ve yolların en kısa sürede ulaşıma açılmasının hedeflendiği kaydedildi.