Zonguldak’ta Kadir Gecesi dualarla idrak edildi.
Zonguldak’ta Kadir Gecesi dolayısıyla Uzun Mehmet Camii’nde program düzenlendi. Kadir Gecesi’nin öneminin anlatıldığı gecede başta depremde hayatını kaybedenler olmak vefat edenlere dua edildi. Yatsı namazı öncesi gerçekleşen program Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Dualar edilip salavat getirilmesinin ardından namaz kılındı. Kılınan namazın ardından vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu. Vatandaşlar Uzun Mehmet Camii’ndeki programa yoğun ilgi gösterdi.