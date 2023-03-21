Zonguldak İl Müftülüğü ’nün organize ettiği ‘İyilik Çarşısı’ Devlet Güzel Sanatlar Galerisinde açıldı. Kuran kursu öğrencilerinin velileri ile birlikte hazırlamış olduğu ürünler depremzedeler yararına kullanılacak.

Açılışa; Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Zonguldak Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, İl Genel Meclisi Başkanı Necdet Karaveli, İl Müftüsü Aşır Durgun, İl Müftü Yardımcısı Tahir Erçin ve vatandaşlar katıldı. Sergi minik öğrencilerin sunumu ve duasıyla beraber açıldı. Sergi açılışında konuşan Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz; “Bugün deprem nedeniyle zor durumda olan kardeşlerimizin yanında olabilmek adına yavrularımız bir iyilik yolculuğuna çıktılar ve biz de yavrularımızın iyilik yolculuğuna refakat ediyoruz. Biz minik yavrularımızı ailelerini, öğretmenlerini ve katkısı olan herkesi tebrik ediyoruz. Dinimizin önemli emirlerinden biri de yardımlaşmaktır. Bu kardeşlerimiz ve bu yavrularımızda yardımlaşmayı küçük yaşta öğrenerek bundan sonra hayatlarında iyilik yapmayı, yardım etmeyi öğreneceklerdir biz buna inanıyoruz. Ailelerimiz evlatlarımızın yardımı konusunda zor durumda kalanlara iyilik yapmayı ve yardım etme konusunda eğitmeli ve iyi örnek olmalı. Eğer ailelerimiz iyi örnek olmazlarsa daha sonra çocuklar büyüdüklerinde darda kalanlara yardım etme konusunda yeterince duyarlı olmayacaklardır. İyilik çarşısının açılışında emeği olanlara başta il müftümüz ve öğrencilerimizin ailelerine teşekkür ediyorum” dedi.

Sergide öğrencilerin velileri ile beraber yapmış olduğu çeşitli resim ve yiyecekler iki gün boyunca vatandaşlara sunulacak.