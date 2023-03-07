Zonguldak’ın Gökçebey ilçesinde faaliyetini sürdüren Ereza Otel işletmesine ilk hızlı şarj istasyonu kuruldu

Zonguldak’ın Gökçebey ilçesinde faaliyetini sürdüren Ereza Otel işletmesine ilk hızlı şarj istasyonu kuruldu

Hızlı şarj istasyonun kurulmasının ardından otel müdürü Barış Esen şunları dile getirdi; "Sürdürülebilir bir dünya için doğa dostu temiz enerji kaynaklarının kullanılmasını teşvik eden ’Çevre Dostu projesi uygulamaya başladık Proje çerçevesinde Ereza otel işletmemize kurulumu yapılan 120 kilovat gücünde bir elektrikli araba şarj istasyonu kurduk. Elektrik enerjisi ile beslenecek önceliğimiz için 1 adet hızlı araç şarj ünitesi kurulumu için firmamız ile QCharge Grubu arasında işbirliği sağlandı. Bu işbirliği çerçevesinde Otelimiz bünyesinde yaklaşık bir otomobili 35 ile 40 dakika arasında hızlı dolum yapabilen elektrikli şarj istasyonumuzu kurduk."